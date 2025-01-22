Мобілізація в Україні — куди направляють чоловіків 50+

Видача повістки чоловіку. Фото: УНІАН

В Україні досі триває мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років. Багатьох цікавить, де такі чоловіки можуть служити. Попри це інформація про те, що існує спеціальна директива, яка обмежує мобілізацію осіб цієї вікової категорії лише за окремими розпорядженнями Генштабу, наразі не підтверджена.

Про це заявив адвокат Євген Филипець у програмі "Коментар" на телеканалі "Еспресо".

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Директиви щодо мобілізації 50-60 річних не існує

За його словами, існує нібито директива командувача Сухопутних військ ЗСУ, яка передбачає, що чоловіків віком 50-60 років мобілізують переважно до частин забезпечення з урахуванням їхнього фізичного та психоемоційного стану. Проте сам документ досі не оприлюднений.

"Залишилось запитання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють", — повідомив Євген Филипець.

Адвокат зазначив, що на практиці громадян віком 53-54 років дійсно направляли до частин забезпечення. Фахівець також звернув увагу, що поняття "забезпечення" може мати різне значення.

"Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей. Але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", — каже Филипець

Нагадаємо, юрист пояснив за яких умов в Україні можуть мобілізувати осіб молодше 25 років, а також чи реально отримати відстрочку, якщо вже видали бойову повістку.