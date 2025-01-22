Мобилизация в Украине — куда направляют мужчин 50+

Выдача повестки мужчине. Фото: УНИАН

В Украине до сих пор продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Многих интересует, где такие мужчины могут служить. Несмотря на это информация о том, что существует специальная директива, которая ограничивает мобилизацию лиц этой возрастной категории только по отдельным распоряжениям Генштаба, пока не подтверждена.

Об этом заявил адвокат Евген Филипец в программе "Комментарий" на телеканале "Еспресо".

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Директивы по мобилизации 50-60-летних не существует

По его словам, существует якобы директива командующего Сухопутных войск ВСУ, которая предусматривает, что мужчин в возрасте 50-60 лет мобилизуют преимущественно в части обеспечения с учетом их физического и психоэмоционального состояния. Однако сам документ до сих пор не обнародован.

"Остался вопрос только этой директивы командующего Сухопутных войск ВСУ, которую еще никто не видел в глаза. Ее содержание заключается в том, чтобы 50-60-летних лиц мобилизовать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием. Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что у меня нет такой статистики. Но таких людей мобилизуют и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют", — сообщил Евгений Филипец.

Адвокат отметил, что на практике граждан в возрасте 53-54 лет действительно направляли в части обеспечения.

Специалист также обратил внимание, что понятие "обеспечение" может иметь разное значение.

"Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей. Но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", — говорит Филипец

Напомним, юрист объяснил при каких условиях в Украине могут мобилизовать лиц моложе 25 лет, а также реально ли получить отсрочку, если уже выдали боевую повестку.