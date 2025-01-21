Відстрочка від мобілізації після бойової повістки - як оформити

Отримання повістки в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації навіть після отримання бойової повістки. Це мобілізаційне розпорядження не перетворює військовозобов’язаного на військовослужбовця, коли оформити відстрочку уже стає неможливим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Межа оформлення відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку після того, як уже отримав бойову повістку, тобто мобілізаційне розпорядження.

"Ви маєте можливість оформити відстрочку до того моменту, поки Вас не відправлять з ТЦК у військову частину (навчальний центр)", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Тобто до того моменту, коли громадянин змінює статус – з військовозобов’язаного на військовослужбовця.

Відстрочка все ще можлива

Факт отримання бойової повістки ще не перетворює військовозобов’язаного громадянина на військовослужбовця ЗСУ, підкреслив юрист.

"Так що у разі вручення мобілізаційного розпорядження ще нічого не втрачено", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які люди можуть спрощено отримати відстрочку за рішенням Кабміну.

Додамо, ми повідомляли, як довго комісія при ТЦК ухвалює рішення про надання відстрочки чи відмову від цього.