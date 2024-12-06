Мобілізація в Україні - кого із чоловіків віком від 50 до 60 років не призиватимуть

Мобілізований українець літнього віку. Фото: obozrevatel.com

Офіційно мобілізацію чоловіків, які старші 50 років, не скасували. Але зараз із цієї вікової категорії до Збройних сил України призивають тільки тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років буде продовжуватися, зазначив юрист.

"Все залежить від того, який план з мобілізації має конкретний ТЦК, та від конкретних осіб, які входять у групи оповіщення та чергують на блокпостах", — пояснив Роман Сімутін.

Хто з чоловіків 50+ потрібен у ЗСУ

Втім, підкреслив адвокат, існує певна тенденція у процесі мобілізації громадян цієї вікової категорії.

"Наразі мобілізують лише тих чоловіків віком 50+, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності та офіцерів", — зазначив Сімутін.

Він додав також, що подібною є ситуація на підприємствах, де чоловіки, старші 50 років, відсутні у списках про виклик до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що не мають права робити працівники ТЦК у процесі мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що думають в Офісі президента про мобілізацію 18-річних українців.