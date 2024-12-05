Дмитро Литвин заперечує плани уряду мобілізувати 18-річних

Навчання військових на полігоні. Фото: УНІАН

В Україні активно обговорюють тему зниження мобілізаційного віку. Уряд не готує жодних змін у мобілізаційній політиці, зокрема щодо зниження віку призовників із 25 до 18 років.

Про це висловився радник президента Дмитро Литвин у соцмережі X.

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Відповідь Дмитра Литвина. Фото: скриншот

У соцмережі X один з користувачів написав повідомлення, де обурюється ідеєю мобілізації 18-річних хлопців до ЗСУ. На це відреагував Дмитро Литвин, який заявив, що подібних ініціатив уряд наразі не готує

"Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних", — написав Дмитро Литвин.

Додамо, що наприкінці листопада Литвин вже наголошував, що зниження мобілізаційного віку є недоцільним через затримки у постачанні обіцяного озброєння. Він зазначив, що міжнародні партнери мають доступ до даних, які демонструють невідповідність між обіцянками та фактичними поставками.

Дискусії про зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, наприкінці листопада у західних ЗМІ з'явилася інформація, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

У четвер, 5 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно ухвалити непрості рішення щодо мобілізації про зниження віку призовників.

Також один із військових ЗСУ раніше заявив, що в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік для поповнення військ.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зниження мобілізаційного віку. Йдеться про пропозицію зменшити граничний мобілізаційний вік із 60 до 55 років.

Попри це у Генштабі, як стверджували анонімні джерела Hromadske, не планують мобілізовувати 18-річних.