Мобилизация в Украине - кого из мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут призывать

Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию
Официально мобилизацию мужчин старше 50 лет не отменили. Но сейчас из этой возрастной категории в Вооруженные силы Украины призывают только военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Мобилизация будет продолжаться
Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет продолжаться, отметил юрист.
"Все зависит от того, какой план мобилизации имеет конкретный ТЦК и от конкретных лиц, которые входят в группы оповещения и дежурят на блокпостах", — пояснил Роман Симутин.
Кто из мужчин 50+ нужен в ВСУ
Впрочем, подчеркнул адвокат, существует определенная тенденция в процессе мобилизации граждан этой возрастной категории.
"Сейчас мобилизуют только тех мужчин в возрасте 50+, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности и офицеры", — отметил Симутин.
Он добавил также, что похожа и ситуация на предприятиях, где мужчины старше 50 лет отсутствуют в списках о вызове в ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, что не вправе делать работники ТЦК в процессе мобилизации.
Также мы сообщали о том, что думают в Офисе президента о мобилизации 18-летних украинцев.
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