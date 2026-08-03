Мобілізація до 18 років: що чекає на відрахованих курсантів

Оформлення документів для студента. Фото: колаж Новини.LIVE, ДПСУ, Pexels

Світлана Красноштан Редактор

В Україні курсанти вищих військових навчальних закладів, які вирішили достроково розірвати контракт, підлягають негайній мобілізації до лав ЗСУ. Крім того, на таких осіб, незалежно від їхнього віку та навіть у разі неповноліття, чекає обов'язкове повне відшкодування вартості навчання.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян на порталі Юристи.ua, цитує Новини.LIVE.

Що чекає на курсантів через дострокове розірвання контракту навчання під час воєнного стану

На порталі "Юристи.UA" розібрали ситуацію неповнолітнього громадянина, який виявив бажання відрахуватися з вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) та поцікавився можливими наслідками такого кроку. Фахівці пояснили, що розірвання контракту за власним бажанням у цьому випадку тягне за собою одразу два серйозні наслідки: фінансовий та військовий.

Насамперед колишній здобувач освіти зобов'язаний повністю компенсувати державі кошти, витрачені на його підготовку. За словами адвоката Юрія Айвазяна, який прокоментував ситуацію, ігнорування цієї вимоги призведе до судового позову.

"У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку", — наголосив правозахисник.

Однак сплата боргу не звільняє відправленого у відставку курсанта від служби. Юрист пояснює, що юнак не повертається до цивільного життя, а відправляється до Збройних сил України, навіть якщо йому ще не виповнилося 18 років. Відповідно до законодавства, статус таких осіб миттєво змінюється. Айвазян зазначає:

"Відраховані курсанти чоловічої статі вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, та направляються під час проведення мобілізації та дії воєнного стану до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Ця ситуація є одним із винятків із загальних правил призову під час дії воєнного стану. Наразі базовий мобілізаційний вік в Україні встановлено на рівні 25 років, де юнаки набувають статусу військовозобов'язаних.

Проте потрапити до війська раніше цього віку можуть певні категорії громадян. Зокрема, це стосується тих, хто вже пройшов строкову службу і був зарахований у запас як резервіст чи військовозобов'язаний, а також курсантів-відказників, які вступили до ВВНЗ.

Новини.LIVE повідомляли, що нині відповідно до чинних норм, студенти закладів фахової передвищої, професійної та вищої освіти мають право на відстрочку, яка зберігається безперервно протягом усього періоду навчання, включно з канікулами.

Водночас головною умовою для звільнення від призову є саме безперервність освітнього процесу: оформлення академічної відпустки позбавляє студента цього права, і за умови відсутності інших підстав та визнання його придатним до служби, він може бути мобілізований. Механізм збереження відстрочки також передбачений для випускників-бакалаврів під час їхнього вступу до магістратури, однак і в цьому процесі існують законодавчі винятки, за яких право на звільнення від призову втрачається.