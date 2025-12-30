Повторна мобілізація - чи можуть мобілізувати звільненого із ЗСУ

Український військовослужбовець. Фото: 82 ОДШБр

Колишні військовослужбовці ЗСУ, демобілізовані з військової служби з різних причин, можуть бути призвані до армії знову. Питання лише у тому, чи матимуть ТЦК підстави для такого кроку.

Про це йдеться у матеріалі на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Індивідуальна мобілізація

Українські військові можуть демобілізуватися із лав Збройних сил України у індивідуальному порядку, поки не оголошена масова демобілізація.

Таке право у військовослужбовців є, наголосили фахівці АО "Бачинський та партнери".

"Законодавство передбачає права та можливості для військовослужбовців і військовозобов’язаних скористатися демобілізацією відповідно до встановлених правил та процедур", — йдеться у їхньому матеріалі.

Повторний призов демобілізованих

Але, разом з тим, таких громадян за певних умов можуть мобілізувати знову.

"Звільнення з військової служби не звільняє громадян від військового обов’язку у разі загострення військового стану та необхідності мобілізаційних заходів для захисту територіальної цілісності та безпеки країни", — підкреслюється у поясненні від юристів.

Звісно, мобілізація демобілізованих раніше громадян може відбутися лише тоді, коли у тих немає оформленої відстрочки чи чинного бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має ухвалити рішення про масову демобілізацію.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити демобілізацію за станом здоров'я.