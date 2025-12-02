Відео
Головна Мобілізація В Україні зросла кількість студентів віком 25+ — чому

В Україні зросла кількість студентів віком 25+ — чому

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 04:40
Мобілізація в Україні — в країні кількість студентів 25+ зросла до 230 тисяч осіб
Студенти на парі. Фото: nupp.edu.ua

В Україні після початку повномасштабної війни значно зросла кількість студентів, яким більше 25 років. Зокрема, до 2022 року їх кількість нараховувалася на рівні 30 тисяч, а вже протягом останніх трьох років таких студентів вже близько 230 тисяч.

Про це в коментарі ZN.UA розповів голова Державної служби якості освіти (ДСЯО) Руслан Гурак.

Читайте також:

Чому в Україні зросла кількість студентів віком 25+

"Впродовж 2022-2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями", — сказав Гурак, маючи на увазі 230 тисяч студентів віком 25+.

Він поінформував, що ДСЯО провела комплексний аналіз показників за всіма освітніми рівнями — від фахової передвищої освіти до аспірантури. Таким чином було встановлено, що різкий і нетиповий приріст почав проявлятися саме після лютого 2022 року. Це означає, що частина тих, хто стають студентами, фактично використовують навчання як спосіб уникнути мобілізації.

"Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це — недорого", — розповів голова ДСЯО.

Саме з цієї причини, за його словами, серед ухилянтів майже не зустрічаються абітурієнти, які обирають медичні чи правничі спеціальності.

"По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко", — пояснив Гурак.

Він додав, що за результатами масштабних перевірок відраховано вже близько 50 тисяч студентів віком від 25 років, які були зараховані з порушенням вимог законодавства. І ця цифра не остаточна.

На сьогодні правоохоронні органи відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, а також затримали деканів і ректорів окремих університетів. Тим часом Державна служба якості освіти направила до МОН доповідні записки з пропозицією анулювати ліцензії двох навчальних закладів. У свою чергу, міністерство, за словами Гурака, готує 20 перевірок закладів освіти за виявленими фактами.

"Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася — понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються", — додав глава ДСЯО.

Нагадаємо, нещодавно юрист Олена Пономаренко пояснила, чи є законною вимога ТЦК, якщо студента з відстрочкою викликають на ВЛК.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати студента під час канікул.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
