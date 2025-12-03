Мобилизация в Украине — в ВР ответили, будет ли снижение мобилизационного возраста и призыв женщин

Федор Вениславский. Фото: sluga-narodu.com

Снижать мобилизационный возраст в Украине пока не планируют. Ни одного законопроекта о принудительной мобилизации женщин также нет.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Реклама

Читайте также:

Изменятся ли в Украине правила мобилизации

Вениславский отметил, что в течение полутора лет статистика призыва стабильна: ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч граждан. Решение о разрешении молодым людям в возрасте 18–22 лет выезжать за границу, по его мнению, не было ошибкой, хотя якобы уже сто тысяч парней, воспользовавшись этой привилегией, покинули Украину.

"Если они не могут быть призваны по мобилизации, а к снижению мобилизационного возраста у нас точного нет политической воли ни у президента, ни у парламента, то зачем людей ограничивать, например, в возможности получать образование или же иным образом себя реализовать за рубежом? А после войны они вернутся", — отметил нардеп.

Планы касательно мобилизации женщин, по его словам, не меняются и вряд ли изменятся в ближайшее время. Правда, после войны подготовка к сопротивлению понадобится всем украинцам, ведь надо быть готовыми к тому, что РФ рано или поздно может захотеть снова напасть на Украину.

"После войны, когда будет заключен мирный договор, мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", — подчеркнул представитель парламента.

Ранее Федор Вениславский заявил, что в Украине не планируют сокращать количество граждан, имеющих право на отсрочку. Чтобы реализовать такую идею, пришлось бы редактировать закон о мобилизации.

Также мы сообщали, что после начала полномасштабного вторжения в Украине выросло количество студентов в возрасте 25+. Некоторые мужчины поступают в вузы, чтобы получить отсрочку.