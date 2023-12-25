Мобілізація на 500 тис. військових — Арахамія розказав що робитимуть депутати
Сьогодні Кабінет міністрів мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Новий законопроєкт про мобілізацію
"Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д." — йдеться у повідомленні.
Арахамія пояснив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд розробляє певні правила, адже президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. За його словами, просто набрати нових людей — це не розв'язання проблеми.
"Просто набрати нових людей і не розв'язувати проблеми тих, хто служить зараз — не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, попри свята", — наголосив голова фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що в Україні вже не залишилось добровольців, які хочуть вступити на службу до лав Збройних сил України.
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