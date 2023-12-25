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Мобілізація на 500 тис. військових — Арахамія розказав що робитимуть депутати

25 грудня 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мобілізація на 500 тис. військових — Арахамія розказав що робитимуть депутати
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: VOA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні Кабінет міністрів мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

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"Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д." — йдеться у повідомленні. 

Арахамія пояснив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд розробляє певні правила, адже президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. За його словами, просто набрати нових людей — це не розв'язання проблеми. 

"Просто набрати нових людей і не розв'язувати проблеми тих, хто служить зараз — не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, попри свята", — наголосив голова фракції "Слуга народу". 

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Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що в Україні вже не залишилось добровольців, які хочуть вступити на службу до лав Збройних сил України. 

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