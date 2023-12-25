Мобилизация на 500 тыс. военных — Арахамия рассказал, что будут делать депутаты

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: VOA

Сегодня Кабинет министров должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ведь отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.", — говорится в сообщении.

Арахамия объяснил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных, а правительство разрабатывает определенные правила, ведь президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. По его словам, просто набрать новых людей — это не решение проблемы.

"Просто набрать новых людей и не решать проблемы тех, кто служит сейчас — не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Так что должны продолжать работать, несмотря на праздники", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что в Украине уже не осталось добровольцев, желающих вступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины.