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Генерал Марченко розповів, яка ситуація з добровольцями в Україні

25 грудня 2023 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Генерал Марченко розповів, яка ситуація з добровольцями в Україні
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Фото: Новинарня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі в Україні вже не залишилось добровольців, які хочуть вступити на службу до лав Збройних сил України. Однак військове керівництво сподівається на свідомість чоловіків призовного віку.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю DW

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Чи є ще добровольці в Україні

За словами Марченка, в Україні вже немає добровольців, які за власним бажанням хочуть захищати Україну. Проте він висловив надію, що спільними зусиллями з місцевими органами самоврядування, поліцейськими та військовими вдасться виправити ситуацію та "донести до чоловічої половини України ту інформацію, яка потрібна". 

"Якщо ми не дотягнемо цієї війни, то ви розумієте, що іншого шансу у нас вже не буде", — заявив генерал-майор. 

Мобілізація в Україні — що варто знати

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції. 

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк позитивно відреагував на таку ініціативу міністра оборони, але мають бути певні узгоджені аспекти. Він заявляє, що дипвідомство мусить провести консультації з урядами інших країн, де перебувають українські чоловіки стосовно того, чи мають вони право на отримання тимчасової посвідки на проживання, певні преференції та отримання допомоги.

Зазначимо, Рустем Умєров також заявив, що Міністерство оборони України працює над технічними рішеннями щодо того, аби військовозобов'язані чоловіки отримували сповіщення про необхідність прийти до ТЦК у смартфоні.

Нагадаємо, що українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не ухвалене, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів. 

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