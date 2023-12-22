Мобілізація набирає обертів — скільки часу готують призовників до бойових дій

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

В Україні продовжують мобілізовувати призовників. Ба більше, в країні очікуються значні зміни стосовно призову до війська. Після вручення повістки та огляду ВЛК, їх відправляють на навчання, де вони проходять відповідну підготовку.

Скільки часу військовозобов'язані прходять навчання розповів представник Сухопутних військ України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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За його словами, призовники, яких мобілізували, можуть самі вказувати власні побажання щодо того, де вони хочуть проходити військову службу.

"Місяць часу йде базова військова підготовка, потім усе залежить від того, який фах буде обраний для цієї людини. Якщо, наприклад, фах складніший — оператор БпЛА чи навідник-артилерист, — відповідно навчання збільшується пропорційно до програми. Це може бути і місяць, і два, і три. Також навчання наших мобілізованих проводиться і за кордоном, у країнах-партнерах", — сказав Володимир Фітьо.

В яких країнах проходять підготовку призовники:

Варто зазначити, що військові проходять навчання не лише в Україні, у цьому їм допомагають союзники, серед них:

Велика Британія;

Польща;

Німеччина;

Іспанія тощо.

"Тому, для початку особа повинна отримати відповідну військову підготовку, а вже згодом її відправлять на фронт", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні потрібно мобілізувати пів мільйона осіб уже протягом цієї зими. Потрібно змінити прямо зараз, під Новий рік, законодавство, зробити правильно рамку для цієї мобілізації та звернутися до суспільства.