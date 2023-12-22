Мобилизация набирает обороты — сколько времени готовят призывников к боевым действиям

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

В Украине продолжают мобилизовать призывников. Более того, в стране ожидаются значительные изменения относительно призыва в армию. После вручения повестки и осмотра ВЛК, их отправляют на обучение, где они проходят соответствующую подготовку.

Сколько времени военнообязанные проходящие учения рассказал представитель Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Читайте также:

Мобилизация военных

По его словам, мобилизованные призывники могут сами указывать собственные пожелания относительно того, где они хотят проходить военную службу.

"Месяц времени идет базовая военная подготовка, потом все зависит от того, какая специальность будет выбрана для этого человека. Если, например, специальность более сложная — оператор БпЛА или наводчик-артиллерист, — соответственно обучение увеличивается пропорционально программе. Это может быть и месяц, и два, и три. Также обучение наших мобилизованных проводится и за рубежом, в странах-партнерах" , — сказал Владимир Фитьо.

В каких странах проходят подготовку призывники:

Стоит отметить, что военные проходят обучение не только в Украине, в этом помогают союзники, среди них:

Великобритания;

Польша;

Германия;

Испания и т.д.

"Поэтому, для начала лицо должно получить соответствующую военную подготовку, а уже впоследствии его отправят на фронт" , — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек уже в течение этой зимы. Нужно изменить прямо сейчас, под Новый год, законодательство, сделать правильную рамку для этой мобилизации и обратиться к обществу.