Опікун дитини-сироти, чи можуть мобілізувати цю категорію громадян

Опікун з дитиною. Фото: prikhodko.com.ua

Право на відстрочку від мобілізації у особливий період мають опікуни неповнолітніх дітей-сиріт. Але лише за умови наявності у цієї дитини інвалідності будь-якої групи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В процесі мобілізації в Україні частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову в особливий період.

Це, зокрема, опікуни, які виховують неповнолітніх дітей. Втім, на відстрочку вони можуть розраховувати лише у одному випадку — якщо ця дитина має інвалідність будь-якої групи.

Які документи потрібні для комісії

Сергій Айвазян наголосив — громадяни, що підпадають під цю категорію, мають надати на комісію, яка вирішує питання відстрочки, відповідні документи.

По-перше, це документи на підтвердження інвалідності дитини. Зазвичай це медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

По-друге, документи, які підтверджують статус опікуна. Такі документи видають або районні адміністрації чи виконавчі комітети місцевих рад (районних, селищних, сільських), або суди.

Також на комісію потрібно надати свідоцтво про народження цієї неповнолітної дитини, опікуном якої є військовозобов’язаний.

Нагадаємо, згідно з законом чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Через це в Україні почастішали випадки, коли мати спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб військовозобов'язаний батько отримав відстрочку.

Крім того, військовозобов’язаний громадянин, який виховує трьох неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли один із дітей є нерідним чоловіку. Та це можливо лише за наявності процедури усиновлення цієї дитини.