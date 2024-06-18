Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация опекуна ребенка-сироты — объяснение юристов arrow

Мобилизация опекуна ребенка-сироты — объяснение юристов

18 июня 2024 17:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Опекун ребенка-сироты, могут ли мобилизовать эту категорию граждан
Опекун с ребенком. Фото: prikhodko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют опекуны несовершеннолетних детей-сирот. Но только при наличии у этого ребенка инвалидности любой группы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для опекуна — юридически-медицинский нюанс

В процессе мобилизации в Украине часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва в особый период.

Это, в частности, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей. Впрочем, на отсрочку они могут рассчитывать только в одном случае — если ребенок имеет инвалидность любой группы.

Какие документы нужны для комиссии

Сергей Айвазян подчеркнул, что граждане, подпадающие под эту категорию, должны предоставить на комиссию, которая решает вопросы отсрочки, соответствующие документы.

Во-первых, это документы в подтверждение инвалидности ребенка. Обычно это медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Во-вторых, документы, подтверждающие статус опекуна. Такие документы выдают либо районные администрации, либо исполнительные комитеты местных советов (районных, поселковых, сельских), либо суды.

Также на комиссию нужно предоставить свидетельство о рождении этого несовершеннолетнего ребенка, опекуном которого является военнообязанный.

Напомним, по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку.

Кроме того, военнообязанный гражданин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда один из детей является неродным мужчине. Это возможно только при наличии процедуры усыновления этого ребенка.

военнообязанные
опекун
отсрочка
мобилизация
опека
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор