Опекун ребенка-сироты, могут ли мобилизовать эту категорию граждан

Опекун с ребенком. Фото: prikhodko.com.ua

Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют опекуны несовершеннолетних детей-сирот. Но только при наличии у этого ребенка инвалидности любой группы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе мобилизации в Украине часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва в особый период.

Это, в частности, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей. Впрочем, на отсрочку они могут рассчитывать только в одном случае — если ребенок имеет инвалидность любой группы.

Какие документы нужны для комиссии

Сергей Айвазян подчеркнул, что граждане, подпадающие под эту категорию, должны предоставить на комиссию, которая решает вопросы отсрочки, соответствующие документы.

Во-первых, это документы в подтверждение инвалидности ребенка. Обычно это медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Во-вторых, документы, подтверждающие статус опекуна. Такие документы выдают либо районные администрации, либо исполнительные комитеты местных советов (районных, поселковых, сельских), либо суды.

Также на комиссию нужно предоставить свидетельство о рождении этого несовершеннолетнего ребенка, опекуном которого является военнообязанный.

Напомним, по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку.

Кроме того, военнообязанный гражданин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда один из детей является неродным мужчине. Это возможно только при наличии процедуры усыновления этого ребенка.