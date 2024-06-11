Нерідна дитина як підстава для відстрочка багатодітного батька - що говорить закон

Відстрочка для багатодітного батька — якщо один з дітей нерідний
Військовозобов’язаний громадянин, який виховує трьох неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли один із дітей є нерідним чоловіку. Та це можливо лише за наявності процедури усиновлення цієї дитини.
Про це написали на порталі "Юристи.UA" правники Сергій Богун та Юрій Айвазян.
Чи є чужа дитина приводом для відстрочки
До юристів звернувся із питанням щодо можливої відстрочки від мобілізації громадянин, який разом з дружиною виховує трьох неповнолітніх дітей, але один з дітей — не його рідний, а дитина дружини від першого шлюбу.
"Чи посвідчення багатодітного батька підтверджує утримання трьох дітей? Чи я маю право на відстрочку?" — поцікавився у правників військовозобов’язаний.
Що потрібно оформити для визнання чоловіка багатодітним батьком
Юристи зазначили, що теоретично таке право чоловік може отримати. Але за певних умов.
"Ви повинні бути записані в свідоцтві про народження як батько дітей", — зазначив Сергій Богун.
Юрій Айвазян конкретизував ситуацію: "Матимете право на відстрочку тільки за умови усиновлення дитини Вашої дружини".
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