Україна
Мобілізація після оновлення даних — коментар військового юриста

Мобілізація після оновлення даних — коментар військового юриста

Дата публікації: 15 жовтня 2025 01:30
Чи можуть у ТЦК мобілізувати тих, хто прийшов оновити дані — думка військового юриста
Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: lb.ua

Оновлювати військово-облікові дані військовозобов'язані мають щороку. У попередні роки зробит це можна було через ЦНАП і в застосунку "Резерв+", цьогоріч — лише під час візиту до ТЦК та СП, тому тих, хто добровільно оновлює дані, стало менше.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 14 жовтня, заявив військовий юрист Тарас Боровський. 

Читайте також:

Оновлення даних у ТЦК

"Є таке повір'я в народі, і воно не позбавлене змісту, глузду і сенсу: про те, що якщо ти туди (до ТЦК та СП, — Ред.) підеш оновлювати дані, скоріше за все, одразу ж і будеш мобілізований до Сил оборони", — зазначив правознавець.

На його думку, саме це є причиною того, що цьогоріч показник тих, хто добровільно оновив дані, менше за тогорічний. 

Нагадаємо, електронний військово-обліковий документ діє лише рік від моменту створення. Після завершення цього терміну військовий квиток можна оформити повторно.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаного можуть повторно оголосити в розшук навіть після того, як він сплатив штраф. Метою ТЦК є не наповнення державного бюджету, а мобілізація.

військкомат військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
