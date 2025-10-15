Могут ли в ТЦК мобилизовать тех, кто пришел обновить данные — мнение военного юриста

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: lb.ua

Обновлять военно-учетные данные военнообязанные должны ежегодно. В предыдущие годы сделать это можно было через ЦПАУ и в приложении "Резерв+", в этом году — только во время визита в ТЦК и СП, поэтому тех, кто добровольно обновляет данные, стало меньше.

Об этом в эфире Вечір.LIVE во вторник, 14 октября, заявил военный юрист Тарас Боровский.

Обновление данных в ТЦК

"Есть такое поверье в народе, и оно не лишено содержания и смысла: о том, что если ты туда (в ТЦК и СП, — Ред.) пойдешь обновлять данные, скорее всего, сразу же и будешь мобилизован в Силы обороны", — отметил правовед.

По его мнению, именно это является причиной того, что в этом году показатель тех, кто добровольно обновил данные, меньше прошлогоднего.

Напомним, электронный военно-учетный документ действует только год с момента создания. После завершения этого срока военный билет можно оформить повторно.

Также мы сообщали, что военнообязанного могут повторно объявить в розыск даже после того, как он оплатил штраф. Целью ТЦК является не наполнение государственного бюджета, а мобилизация.