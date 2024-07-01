Повторна мобілізація під час війни, терміни

Українські військовослужбовці. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan

Військовослужбовця, звільненого з лав Збройних сил України в особливий період, можуть мобілізувати повторно. При цьому жодних строків законодавство не містить, тому теоретично така повторна мобілізація можлива прямо на наступний день після звільнення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Частина військовослужбовців ЗСУ може отримати звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

Але це не означає, що їх не можуть знову мобілізувати до лав Сил оборони України.

"Теоретично — та хоч на наступний день, бо законодавством не встановлено з приводу цього жодних обмежень", — прокоментували юристи можливість повторної мобілізації після звільнення.

Причина для мобілізації

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що можливість повторної мобілізації залежить від наявності чи відсутності відстрочки.

"Можуть мобілізувати, якщо чоловік не матиме права на відстрочку. Строків, які б дозволяли йому не бути мобілізованим певний час після звільнення, чинне законодавство не містить", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які мають родичів-інвалідів, можуть звільнитися з військової служби для догляду за цими людьми. Але вони повинні обов’язково оформити відстрочку з цієї причини, інакше згідно із чинним законодавством таку людину можуть мобілізувати повторно.

Додамо, раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.