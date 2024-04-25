Мобілізація чоловіків, які самостійно виховують дітей — юрист оцінив вірогідність

Батько з сином. Ілюстративне фото: freepik

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають військовому призову, проте серед них є категорія, які мають право отримати відстрочку. Зокрема, йдеться про чоловіків, які самостійно виховують дитину.

Член Асоціації правників України, юрист LCF Law Group Володимир Романчук у коментарі Фактам ICTV пояснив, за яких умов чоловіки можуть отримати відстрочку.

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Чи можуть мобілізувати чоловіків, які самі виховують дітей

У період воєнного стану є затверджений перелік осіб, які підлягають відстрочці від мобілізації. І чоловіки, які самі виховують одну чи декілька дітей є серед таких осіб.

"Відповідно до ст. 23 закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, на відстрочку мають право жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років", — наголосив юрист.

Романчук додав, що право на відстрочку мають жінки та чоловіки, які виховують дитину або ж дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. За його словами, також є випадки, коли жінки спеціально оформлюють опіку над дитиною на своїх чоловіків, аби вони не йшли до війська.

"Наприклад, через сварку з чоловіком, або якщо дружина самостійно ухиляється від виховання дитини задля забезпечення права на відстрочку своєму чоловіку. Тож наразі, якщо дружина захоче таким чином надати чоловіку право на відстрочку, створити ілюзію самостійного виховання ним дитини, треба, щоб саме суд позбавив її батьківських прав", — пояснив він.

Однак, бувають випадки, що батьку-одинаку прийшла повістка. У такому випадку юристи радять прояснити ситуацію та відправити на адресу ТЦК усі відповідні документи, які підтверджують, що ви виховуєте дітей самостійно. Піти до війська батько-одинак може лише в тому випадку, коли сам проявить бажання.

Нагадаємо, нещодавно юрист пояснив, якщо чоловіку, який має бронювання, прийшла повістка, його не мають права мобілізувати. Це в тому випадку, якщо бронювання підтверджується витягом із Наказу Міністерства економіки України.

Раніше ми писали про те, що змінилося та хто має право на бронювання після ухвалення закону про мобілізацію.