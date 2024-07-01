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Мобилизация после увольнения из ВСУ — минимальный интервал

1 июля 2024 14:23
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Любомир Кучер
Редактор
Повторная мобилизация во время войны, сроки
Украинские военнослужащие. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащего, уволенного из рядов Вооруженных сил Украины в особый период, могут мобилизовать повторно. При этом никаких сроков законодательство не содержит, поэтому теоретически такая повторная мобилизация возможна на следующий день после увольнения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Часть военнослужащих ВСУ может получить увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.

Но это не значит, что их не могут снова мобилизовать в ряды Сил обороны Украины.

"Теоретически — хотя на следующий день, потому что законодательством не установлено по этому поводу никаких ограничений", — прокомментировали юристы возможность повторной мобилизации после увольнения.

Причина для мобилизации

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что возможность повторной мобилизации зависит от наличия или отсутствия отсрочки.

"Могут мобилизовать, если мужчина не будет иметь права на отсрочку. Сроков, позволяющих ему не быть мобилизованным определенное время после увольнения, действующее законодательство не содержит", — подчеркнул юрист.

Напомним, что военнослужащие, имеющие родственников-инвалидов, могут уволиться с военной службы по уходу за этими людьми. Но они должны обязательно оформить отсрочку по этой причине, иначе, согласно действующему законодательству, такого человека могут мобилизовать повторно.

Добавим, раньше мы писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

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