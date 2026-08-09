Мобілізація в Україні: які дані ТЦК отримають про чоловіків

Військовий квиток, працівники ТЦК сідають в автомобіль. Фото: Рівненська ОВА, sud.ua. Колаж Новини.LIVE

В Україні готуються зміни у військовому обліку, пов’язані з передачею податкових даних до Міністерства оборони. Державна податкова служба має разово передати відомості про громадян віком від 18 до 60 років, інформація про яких підлягає внесенню до військового реєстру. Адвокати пояснили, як ці дані можуть допомогти актуалізувати інформацію про військовозобов’язаних та виявити тих, хто раніше не перебував на обліку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяви адвокатів у коментарі ТСН.ua.

ТЦК отримають нові дані про військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів постановою №981 доручив Державній податковій службі здійснити разову передачу Міністерству оборони даних щодо всіх громадян України віком від 18 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За словами адвокатів, які спеціалізуються, зокрема, на мобілізаційному законодавстві, Міноборони та територіальні центри комплектування можуть отримати ідентифікаційні номери чоловіків віком від 18 до 60 років. Нові відомості можуть бути використані для порівняння з інформацією, яка вже міститься у державних реєстрах.

Навіщо ТЦК потрібні податкові дані

Адвокатка Марина Бекало звернула увагу на те, що інформація про військовозобов’язаних у різних державних реєстрах може бути неактуальною. На її думку, отримання додаткових даних від податківців може допомогти Міноборони та ТЦК актуалізувати відомості про громадян.

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"Річ у тім, що відомості, які містяться у Демографічному реєстрі, не завжди є актуалізованими", — каже Марина Бекало.

Адвокатка пояснила, що податкова служба може мати додаткову інформацію про громадян, зокрема про фізичних осіб-підприємців. Вона вважає, що за допомогою податкового номера можна буде встановити актуальне місце реєстрації людини та зіставити ці відомості з даними, які вже є у ТЦК.

"Міноборони та зокрема ТЦК іноді мають застарілі дані щодо військовозобов’язаних. Я аналізувала ситуацію і, на мій погляд, відповіддю на питання про те, навіщо Міністерству оборони знати податковий номер особи є те, що так можна дізнатись про місце реєстрації. У податківців більше інформації і це стосується більше ФОПів, ніж найманих працівників. Щодо найманих військовозобов’язаних чоловіків роботодавець зобов’язаний передавати необхідні відомості. А ФОПи ведуть свою діяльність за місцем реєстрації. Я вважаю, що це нововведення відкриває більше можливостей знайти ФОПа. До ТЦК та СП надійде більше відомостей щодо військовозобов’язаних. Наявна та нова інформація буде звірена і за актуальною адресою може бути надіслана повістка. Якщо особа перебуває у розшуку, то поліції передають ці дані для подальшого затримання", — зазначила правознавиця.

Таким чином, за оцінкою адвокатки, після зіставлення старих і нових відомостей ТЦК можуть отримати актуальнішу інформацію про місце реєстрації військовозобов’язаних. Якщо людина вже перебуває у розшуку, за її словами, відповідні дані можуть передати поліції.

Як зміни можуть стосуватися українців за кордоном

Окремо Марина Бекало звернула увагу на українських чоловіків, які перебувають за межами України. На її думку, нові можливості для обміну та зіставлення інформації можуть допомогти встановити місце перебування окремих громадян за кордоном.

"Зараз багато чоловіків звертаються за консульськими послугами, з питаннями, пов’язаних з паспортом. Нововведення дає більше можливостей дізнатись, де перебуває чоловік. Для чого це? Фізично та з юридичної точки зору доставити чоловіка проти його волі з-за кордону станом на сьогодні є неможливим. За бажання ТЦК зможе дізнатись про те, де саме перебуває певний українець за кордоном. Варто зазначити, що коли українець звертається до консульства, то серед іншого він зобов’язаний повідомити про свою реєстрацію у країні перебування. За новими правилами посольства можуть передати цю інформацію до Міноборони", — каже вона.

Водночас адвокатка наголосила, що фізично та юридично доставити чоловіка з-за кордону проти його волі наразі неможливо. Йдеться, за її словами, про можливість отримання додаткової інформації щодо місця перебування громадянина.

Що буде з чоловіками без податкового номера

Чинне законодавство допускає ситуації, коли людина не має ідентифікаційного коду, зокрема через власні релігійні переконання. За словами Марини Бекало, таких громадян небагато, однак відсутність податкового номера не означає, що особу неможливо ідентифікувати.

Адвокатка навела приклад зі своєї практики, коли відсутність ідентифікаційного коду вплинула на можливість проведення мобілізаційних дій.

"Таких людей небагато, наприклад, я з власної практики знаю одного такого чоловіка, йому ще не виповнилось 30 років. Коли його затримали представники ТЦК, то не змогли реалізувати мобілізаційних дій, оскільки у нього не було ідентифікаційного коду", — розповіла нам Марина Бекало.

За її словами, у документах людини, яка відмовилася від податкового номера з релігійних причин, міститься відповідна позначка. Водночас інформація про таких громадян також є у податківців, а особу можна встановити за іншими даними.

"Це не заважає такій людині, наприклад, відкрити ФОП. В такому разі у документах буде позначка, що з релігійних підстав такий код відсутній. Ці відомості також є в наявності у податківців. Це не заважає ідентифікувати особу за іншими ознаками. Та розшукати в разі необхідності", — резюмувала адвокатка.

Кого можуть додатково поставити на військовий облік

Своєю чергою, адвокат Андрій Межирицький вважає, що зіставлення даних податкової служби з інформацією військового реєстру може дозволити виявити частину військовозобов’язаних, які раніше не перебували на обліку.

За його словами, після порівняння відомостей із різних реєстрів до "Оберігу" можуть додати певну кількість нових осіб. Окремих громадян, як зазначає адвокат, можуть оголосити в розшук.

"За допомогою нововведення буде виявлено той залишок військовозобов’язаних, який не перебував на обліку. І поставлять на облік. Зараз існує норма, за якою особа ставиться на облік автоматично за наявності інформації про неї в ТЦК. Вважається, що реєстр податкової служби є найбільш наповненим, хоча я особисто вважаю, що найбільш наповненим є реєстр виборців, який вже давно опрацьований. Тому відбудеться порівняння інформації, яка міститься в "Оберігу" та отриманої від податківців. Тобто певна кількість осіб буде додана до "Оберігу", їх можуть оголосити у розшук", — пояснив. адвокат.

Окремо Андрій Межирицький прокоментував ситуацію з громадянами, які не мають ідентифікаційного коду. За його словами, багато людей відмовлялися від нього через суди ще в середині 2000-х років, переважно це були люди похилого віку. Водночас інформація про таких громадян також може зберігатися в державних органах за іншими ідентифікаторами.

"У середині нульових було таке явище, коли багато людей, сотні тисяч, відмовлялися від цього коду через суди. Переважно це були люди похилого віку. Думаю, що зараз таких людей не дуже багато. Але щодо них інформація міститься теж, тільки там номер паспорта. Я думаю, що ця інформація буде також передаватись", — каже Андрій Межирицький.

Новини.LIVE інформували, що близько двох мільйонів військовозобов’язаних в Україні, за словами нардепа Олександра Федієнка, не перебувають на військовому обліку. Він зазначив, що спершу держава має встановити цих людей та актуалізувати дані, а вже потім оцінювати реальний мобілізаційний ресурс. Водночас масштабних змін до законодавства про мобілізацію наразі не готують, а правила відстрочки для багатодітних батьків найближчим часом змінювати не планують.

Новини.LIVE також писали, що батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей та мають відстрочку від мобілізації, можуть виїжджати за кордон без дітей. Для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт, е-ВОД із відстрочкою та документи, що підтверджують право на неї. Обов’язкова присутність дитини під час виїзду законодавством не передбачена.