Мобілізація в Україні 2023 — чи можуть призвати до війська працівника поліції

Працівник поліції на службі. Фото: Національна поліція/Facebook

Майже два роки в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. За цей час українська влада ухвалила чимало нових постанов, законів та змін щодо призову на військову службу. Так, працівники ДСНС отримали право на відстрочку від мобілізації.

Чи можуть призвати на військову службу співробітників поліції 2023 року, пояснив юрист Євген Довбак.

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За словами юриста, згідно з чинним українським законодавством, поліцейські належать до тієї категорії, якій надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Проте працівники поліції мають право вступити до лав ЗСУ в добровільному порядку, уклавши контракт зі Збройними силами.

Мобілізація поліцейських на фронт — новий законопроєкт

На початку листопада 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10209 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мудрої мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану", за яким на фронт хочуть відправляти працівників поліції.

У правці до законопроєкту вказано, що згідно з наказом міністра оборони можна мобілізувати 30% від кожного підрозділу правоохоронних органів, тобто в тому числі й поліції, на період 6 місяців.

Якщо правку приймуть, зазначена кількість особового складу буде залучена на відповідних бойових позиціях.

Як відомо, наразі цифра поліціянтів в тилу майже 160 тисяч осіб.

Хто не підлягає мобілізації 2023 року відповідно до чинного законодавства

Наразі призову до лав ЗСУ не підлягають такі категорії громадян України:

чоловіки від 18 до 25 років, які мають статус призовників;

багатодітні батьки;

батьки-одинаки;

народні депутати України;

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

заброньовані на період мобілізації за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

працівників органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

непридатні за станом здоров'я;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

особи з інвалідністю I-III груп;

громадяни, які нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток;

особи непридатні за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

особи, які є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб;

чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

особи, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини або тих, хто вже його відбув;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші);

учні та студенти, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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