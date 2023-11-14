Мобилизация в Украине 2023 — могут ли призвать в армию работника полиции

Мобилизация работников полиции в ряды ВСУ — юрист ответил, возможно ли это
Почти два года в Украине идет всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. За это время украинские власти приняли немало новых постановлений, законов и изменений касательно призыва на военную службу. Так, работники ГСЧС получили право на отсрочку от мобилизации.
Могут ли призвать на военную службу сотрудников полиции в 2023 году, объяснил юрист Евгений Довбак.
Могут ли мобилизовать полицейского в 2023 году
По словам юриста, согласно действующему украинскому законодательству, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.
Однако сотрудники полиции имеют право вступить в ряды ВСУ в добровольном порядке, заключив контракт с Вооруженными силами.
Мобилизация полицейских на фронт — новый законопроект
В начале ноября 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10209 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о мудрой мобилизации и обеспечении оптимальной боеспособности военных подразделений во время военного положения", по которому на фронт хотят отправлять сотрудников полиции.
В правке к законопроекту указано, что согласно приказу Министра Обороны можно мобилизовать 30% от каждого подразделения правоохранительных органов, то есть, в том числе и полиции, на период 6 месяцев.
Если правка будет принята, указанное количество личного состава будет привлечено на соответствующие боевые позиции.
Как известно, в настоящее время цифра полицейских в тылу почти 160 тысяч человек.
Кто не подлежит мобилизации в 2023 году в соответствии с действующим законодательством
В настоящее время призыву в ряды ВСУ не подлежат следующие категории граждан Украины:
- мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников;
- многодетные родители;
- родители-одиночки;
- народные депутаты Украины;
- депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- забронированные на период мобилизации за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;
- непригодные по состоянию здоровья;
- те, кто был признан медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- лица с инвалидностью I-III групп;
- граждане, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;
- лица непригодные по возрасту (не достигшие 18 лет или старше 60 лет);
- лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;
- мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;
- лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;
- лица, ухаживающие за родными с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;
- лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления или уже отбывших его;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
- лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие);
- учащиеся и студенты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
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