Мобилизация в Украине 2023 — могут ли призвать в армию работника полиции

Сотрудник полиции на службе. Фото: Национальная полиция/Facebook

Почти два года в Украине идет всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. За это время украинские власти приняли немало новых постановлений, законов и изменений касательно призыва на военную службу. Так, работники ГСЧС получили право на отсрочку от мобилизации.

Могут ли призвать на военную службу сотрудников полиции в 2023 году, объяснил юрист Евгений Довбак.

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По словам юриста, согласно действующему украинскому законодательству, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Однако сотрудники полиции имеют право вступить в ряды ВСУ в добровольном порядке, заключив контракт с Вооруженными силами.

Мобилизация полицейских на фронт — новый законопроект

В начале ноября 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10209 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о мудрой мобилизации и обеспечении оптимальной боеспособности военных подразделений во время военного положения", по которому на фронт хотят отправлять сотрудников полиции.

В правке к законопроекту указано, что согласно приказу Министра Обороны можно мобилизовать 30% от каждого подразделения правоохранительных органов, то есть, в том числе и полиции, на период 6 месяцев.

Если правка будет принята, указанное количество личного состава будет привлечено на соответствующие боевые позиции.

Как известно, в настоящее время цифра полицейских в тылу почти 160 тысяч человек.

Кто не подлежит мобилизации в 2023 году в соответствии с действующим законодательством

В настоящее время призыву в ряды ВСУ не подлежат следующие категории граждан Украины:

мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников;

многодетные родители;

родители-одиночки;

народные депутаты Украины;

депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

забронированные на период мобилизации за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;

непригодные по состоянию здоровья;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

лица с инвалидностью I-III групп;

граждане, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;

лица непригодные по возрасту (не достигшие 18 лет или старше 60 лет);

лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;

лица, ухаживающие за родными с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;

лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления или уже отбывших его;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие);

учащиеся и студенты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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