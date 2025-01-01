Мобілізація засуджених – яка позначка має стояти у військовому квитку

Українські засуджені до позбавлення волі громадяни. Фото: "РБК-Україна"

Мобілізація раніше засудженого громадянина України можлива тільки за умови, що він не виключений з військового обліку. Якщо у військово-обліковому документі такого громадянина стоїть позначка про виключення з військового обліку, його не можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація засуджених

В Україні заборонена мобілізація громадян, засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Такі громадяни можуть бути мобілізовані тільки добровільно, причому за дотримання цілої низки умови.

Яка позначка має бути у ВОД раніше засудженого

До юристів звернувся громадянин, який був притягнутий до кримінальної відповідальності і вийшов із місць позбавлення волі ще 2001 року.

Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати після судимості.

"У Вашому військово-обліковому документі є позначка про виключення з військового обліку після засудження? Якщо так, то Вас не мають права мобілізувати", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, підкреслив юрист, громадянин, який був раніше засуджений, повинен мати у військово-обліковому документі позначку про виключення з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які процедури проходять засуджені під час мобілізації.

Також ми повідомляли про те, кого із засуджених не можуть мобілізувати.