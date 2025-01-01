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Мобілізація раніше засудженого — що має бути у ВОД

1 січня 2025 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація засуджених – яка позначка має стояти у військовому квитку
Українські засуджені до позбавлення волі громадяни. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізація раніше засудженого громадянина України можлива тільки за умови, що він не виключений з військового обліку. Якщо у військово-обліковому документі такого громадянина стоїть позначка про виключення з військового обліку, його не можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація засуджених

В Україні заборонена мобілізація громадян, засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Такі громадяни можуть бути мобілізовані тільки добровільно, причому за дотримання цілої низки умови.

Яка позначка має бути у ВОД раніше засудженого

До юристів звернувся громадянин, який був притягнутий до кримінальної відповідальності і вийшов із місць позбавлення волі ще 2001 року.

Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати після судимості.

"У Вашому військово-обліковому документі є позначка про виключення з військового обліку після засудження? Якщо так, то Вас не мають права мобілізувати", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, підкреслив юрист, громадянин, який був раніше засуджений, повинен мати у військово-обліковому документі позначку про виключення з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які процедури проходять засуджені під час мобілізації.

Також ми повідомляли про те, кого із засуджених не можуть мобілізувати.

громадянство військовий облік мобілізація засуджені військово-обліковий документ

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