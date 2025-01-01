Мобилизация осужденных – какая отметка должна стоять в военном билете

Украинские приговоренные к лишению свободы граждане. Фото: "РБК-Україна"

Мобилизация ранее судимого гражданина Украины возможна только при условии, что он не исключен из воинского учета. Если в военно-учетном документе такого гражданина стоит отметка об исключении из воинского учета, то его не могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Мобилизация осужденных

В Украине запрещена мобилизация граждан, приговоренных к лишению свободы за тяжкие преступления.

Такие граждане могут быть мобилизованы только добровольно, причем при соблюдении целого ряда условий.

Какая отметка должна быть в ВУД ранее судимого

К юристам обратился гражданин, привлеченный к уголовной ответственности и вышедший из мест лишения свободы еще в 2001 году.

Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать после судимости.

"В Вашем военно-учетном документе есть отметка об исключении из воинского учета после осуждения? Если да, то Вас не имеют права мобилизовать", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Таким образом, подчеркнул юрист, гражданин, ранее осужденный, должен иметь в военно-учетном документе отметку об исключении из воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, какие процедуры проходят осужденные во время мобилизации.

Также мы сообщали о том, кого из осужденных не могут мобилизовать.