Військовий квиток - електронні військово-облікові документи - оформлення е-ВОД після ВЛК

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

В 2024 році українці отримали право дистанційно оформлювати електронні військово-облікові документи. Але якщо громадянин не стоїть на військовому обліку і ніколи не мав паперових документів, він має обов’язково відвідати ТЦК, де його, скоріш за все, відправлять на проходження військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Після змін у вітчизняному законодавстві українці отримали право на оформлення електронного військового-облікового документа.

Такий документ має однакову юридичну силу зі стандартним паперовим військовим квитком (тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного).

Коли для оформлення е-ВОД треба пройти ВЛК

Для оформлення електронного військово-облікового документа зазвичай не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Але є ситуація, коли громадянина, який хоче оформити е-ВОД, відправлять на ВЛК.

Юрій Айвазян наголосив, що у ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин не стоїть на військовому обліку і ніколи не мав паперового військового квитка, йому доведеться пройти повну процедуру, визначену законодавством.

"Зазвичай в таких випадках ТЦК пропонує з'явитися персонально. Доведеться також проходити ВЛК", — підкреслив адвокат.