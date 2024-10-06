Мобілізація студентів - чи дадуть студенту довчитися навчальний рік

Студенти на заняттях. Фото: megu.edu.ua

Студент, який порушив правило послідовності здобуття освіти, може бути мобілізований. При цьому процес мобілізації не залежить від навчального процесу — тож такого студента можуть відправити до ЗСУ прямо посеред навчального року.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Коли студентів можуть мобілізувати

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо їм понад 25 років.

Але у випадку, якщо у довідці ЄДЕБО буде зазначено, що цей студент порушує принцип послідовності здобуття освіти, право на відстрочку втрачається — і студент може бути мобілізований.

Чи є законною мобілізація посеред навчального року

Відповідаючи на питання про те, чи дадуть такому студенту довчитися до кінця навчального року, Юрій Айвазян підкреслив, що мобілізація не залежить від терміну навчального року.

Тож довчитися такому студенту не дадуть — і мобілізують його під час навчального року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи існує віковий поріг для відстрочки на навчання.

Додамо, ми також повідомляли про те, як студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації.