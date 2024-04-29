Послідовне здобуття освіти — юрист пояснив, яку роль відіграє рік отримання диплому

Українські студенти на парі. Ілюстративне фото: Flickr

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Зокрема, у документі передбачені правки щодо відстрочки від призову, згідно з якими вона стає можливою лише при послідовному здобутті вищої освіти.

На юридичному порталі Юристи.ua громадяни цікавляться, чи грає роль рік випуску з університету.

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Відстрочка від мобілізації

Зокрема, на платформі чоловік цікавиться у юристів, чи має він право на відстрочку від мобілізації, якщо здобув ступінь бакалавра (спеціаліста) ще у 2016 році й зараз хоче вступити на магістратуру.

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Однак, за словами юриста В'ячеслава Кирди, у такому випадку слід вступати на аспірантуру — новий ступінь магістра немає сенсу.

Адже, згідно з новою редакцією закону, право на відстрочку матимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності. Ця норма регулюється статтею 10 Закону України "Про освіту".

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"Ті, хто має диплом "спеціаліста", при здобутті магістратури не матимуть права на відстрочку. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра", — пояснив Кирда.

Водночас він додав, що вік здобувача освіти не відіграє жодної ролі.

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