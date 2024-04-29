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Послідовне здобуття освіти — юрист пояснив, яку роль відіграє рік отримання диплому

29 квітня 2024 16:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Послідовне здобуття освіти — юрист пояснив, яку роль відіграє рік отримання диплому
Українські студенти на парі. Ілюстративне фото: Flickr
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Зокрема, у документі передбачені правки щодо відстрочки від призову, згідно з якими вона стає можливою лише при послідовному здобутті вищої освіти.

На юридичному порталі Юристи.ua громадяни цікавляться, чи грає роль рік випуску з університету. 

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Відстрочка від мобілізації 

Зокрема, на платформі чоловік цікавиться у юристів, чи має він право на відстрочку від мобілізації, якщо здобув ступінь бакалавра (спеціаліста) ще у 2016 році й зараз хоче вступити на магістратуру. 

Відстрочка від мобілізації
Скриншот 

Однак, за словами юриста В'ячеслава Кирди, у такому випадку слід вступати на аспірантуру — новий ступінь магістра немає сенсу.

Адже, згідно з новою редакцією закону, право на відстрочку матимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності. Ця норма регулюється статтею 10 Закону України "Про освіту".

Хто має право на відстрочку
Скриншот 

"Ті, хто має диплом "спеціаліста", при здобутті магістратури не матимуть права на відстрочку. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра", — пояснив Кирда. 

Водночас він додав, що вік здобувача освіти не відіграє жодної ролі. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку.

Також стало відомо, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять військово-облікові дані в ТЦК.

освіта
війна
студенти
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
відстрочка

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