Мобилизация студентов - дадут ли студенту доучиться учебный год

Студенты на занятиях. Фото: megu.edu.ua

Студент, нарушивший правило последовательности получения образования, может быть мобилизован. При этом процесс мобилизации не зависит от учебного процесса, поэтому такого студента могут отправить в ВСУ прямо посреди учебного года.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Когда студентов могут мобилизовать

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, даже если им больше 25 лет.

Но в случае, если в справке ЕГЭБО будет указано, что этот студент нарушает принцип последовательности получения образования, право на отсрочку теряется — и студент может быть мобилизован.

Законна ли мобилизация посреди учебного года

Отвечая на вопрос о том, дадут ли такому студенту доучиться до конца учебного года, Юрий Айвазян подчеркнул, что мобилизация не зависит от срока учебного года.

Так что доучиться такому студенту не дадут — и мобилизуют его во время учебного года.

Напомним, мы ранее писали о том, существует ли возрастной порог для отсрочки обучения.

Добавим, что мы также сообщали о том, как студенты могут получить отсрочку от мобилизации.