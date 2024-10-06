Мобилизация студентов - дадут ли студенту доучиться учебный год

Мобилизация студента посреди учебного года — возможно ли это
Студент, нарушивший правило последовательности получения образования, может быть мобилизован. При этом процесс мобилизации не зависит от учебного процесса, поэтому такого студента могут отправить в ВСУ прямо посреди учебного года.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Когда студентов могут мобилизовать
Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, даже если им больше 25 лет.
Но в случае, если в справке ЕГЭБО будет указано, что этот студент нарушает принцип последовательности получения образования, право на отсрочку теряется — и студент может быть мобилизован.
Законна ли мобилизация посреди учебного года
Отвечая на вопрос о том, дадут ли такому студенту доучиться до конца учебного года, Юрий Айвазян подчеркнул, что мобилизация не зависит от срока учебного года.
Так что доучиться такому студенту не дадут — и мобилизуют его во время учебного года.
Напомним, мы ранее писали о том, существует ли возрастной порог для отсрочки обучения.
Добавим, что мы также сообщали о том, как студенты могут получить отсрочку от мобилизации.
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