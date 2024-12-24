Відстрочка для студентів у 2025 році — хто звільняється від мобілізації

Працівники ТЦК проводять ознайомчі заходи в школі. Фото: Львівський ТЦК та СП

В Україні мобілізація у 2025 році триватиме щонайменше до кінця січня. Утім, не всі чоловіки призовного віку підлягають обов'язковому призову. Зокрема, студентам надається право на відстрочку за певних умов, але є конкретні випадки, коли навіть їх можуть мобілізувати.

Про нюанси щодо мобілізації студентів у 2025 році читайте на Новини.LIVE.

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Хто зі студентів має право на відстрочку

Чоловіки, які навчаються у закладах вищої освіти, звільняються від мобілізації, якщо вони здобувають першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі.

Важливо, що форма фінансування (контракт чи бюджет) та вік студента не впливають на надання відстрочки.

Право на відстрочку також мають аспіранти, докторанти та асистенти-стажери. Проте важливо врахувати, що таке звільнення від мобілізації не є автоматичним. Щоб уникнути призову, студент повинен надати відповідні документи у територіальний центр комплектування (ТЦК). Без оформлення довідки про навчання його можуть мобілізувати, навіть якщо він має на це право.

Коли студента можуть мобілізувати

В окремих випадках навіть студенти можуть бути призвані на військову службу. Це можливо, якщо студент здобуває другу або наступну вищу освіту, навчається на заочній або вечірній формі, відмовився від участі в загальновійськовій підготовці, проходив строкову службу або навчання на військовій кафедрі.

Також мобілізація студентів з відстрочкою можлива у випадку, якщо він не оформив належним чином документи на відстрочку.

Варто пам’ятати, що у випадку отримання бойової повістки студент має право звернутися до юриста, аби уникнути неправомірного призову.

Як студенту оформити відстрочку

Студент повинен звернутися до ТЦК з довідкою про навчання. Оформлена відстрочка буде внесена до системи "Резерв+".

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, хто з студентів має право виїхати за кордон.

Також адвокат пояснив, чому студенти, які досягли 25-річного віку зобов'язані з'явитися до ТЦК навіть попри наявну відстрочку.