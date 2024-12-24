Студенти іноземних ВНЗ зможуть вільно виїжджати за межі України

Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України
Депутати Верховної Ради готують законопроєкт, який дозволить деяким студентам вільно виїжджати за межі України. Мова йде про тих, хто є учнем іноземних вищих навчальних закладів (ВНЗ), але й тут є нюанс.
Про заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє "Укрінформ".
Хто зі студентів зможе виїжджати за кордон
"Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України", — сказав Горбенко.
Водночас він додав, що виїзд буде доступним не для всіх, а виключно особам віком від 18 до 24 років, які здобувають освіту в іноземному ВНЗ на денній формі навчання.
"Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні", — резюмував парламентарій.
Нагадаємо, що за словами адвоката Юрія Айвазяна, проходження строкової служби і звільнення з неї, навіть у часи воєнного стану, не є підставою виїзду за кордон. Єдиним винятком є лише той випадок, коли громадянина звільнили від проходження строкової служби за станом здоров'я.
Також ми писали, що українці у яких є бронь від мобілізації в особливий період, можуть виїжджати за кордон навіть у відпустку. Однак для цього треба мати з собою низку документів.
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