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Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України

24 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Студенти іноземних ВНЗ зможуть вільно виїжджати за межі України
Студенти в університеті. Ілюстративне фото: Flickr
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Депутати Верховної Ради готують законопроєкт, який дозволить деяким студентам вільно виїжджати за межі України. Мова йде про тих, хто є учнем іноземних вищих навчальних закладів (ВНЗ), але й тут є нюанс.

Про заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє "Укрінформ".

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"Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України", — сказав Горбенко.

Водночас він додав, що виїзд буде доступним не для всіх, а виключно особам віком від 18 до 24 років, які здобувають освіту в іноземному ВНЗ на денній формі навчання.

"Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні", — резюмував парламентарій.

Нагадаємо, що за словами адвоката Юрія Айвазяна, проходження строкової служби і звільнення з неї, навіть у часи воєнного стану, не є підставою виїзду за кордон. Єдиним винятком є лише той випадок, коли громадянина звільнили від проходження строкової служби за станом здоров'я.

Також ми писали, що українці у яких є бронь від мобілізації в особливий період, можуть виїжджати за кордон навіть у відпустку. Однак для цього треба мати з собою низку документів.

Верховна Рада студенти Україна війна в Україні виїзд за кордон

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