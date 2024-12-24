Отсрочка для студентов в 2025 году — кто освобождается от мобилизации

Сотрудники ТЦК проводят ознакомительные мероприятия в школе. Фото: Львовский ТЦК и СП

В Украине мобилизация в 2025 году продлится, по меньшей мере, до конца января. Впрочем, не все мужчины призывного возраста подлежат обязательному призыву. В частности, студентам предоставляется право на отсрочку при определенных условиях, но есть конкретные случаи, когда их даже могут мобилизовать.

О нюансах мобилизации студентов в 2025 году читайте на Новини.LIVE.

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Кто из студентов имеет право на отсрочку

Мужчины, которые учатся в высших учебных заведениях, освобождаются от мобилизации, если они получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме.

Важно, что форма финансирования (контракт или бюджет) и возраст студента не влияют на предоставление отсрочки.

Право на отсрочку также имеют аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры. Однако важно учесть, что такое освобождение от мобилизации не автоматически. Во избежание призыва студент должен предоставить соответствующие документы в территориальный центр комплектования (ТЦК). Без оформления справки об обучении его могут мобилизовать, даже если он имеет право на это.

Когда студента могут мобилизовать

В некоторых случаях даже студенты могут быть призваны на военную службу. Это возможно, если студент получает второе или последующее высшее образование, учится на заочной или вечерней форме, отказался от участия в общевойсковой подготовке, проходил срочную службу или обучение на военной кафедре.

Также мобилизация студентов с отсрочкой возможна в случае если он не оформил должным образом документы на отсрочку.

Следует помнить, что в случае получения боевой повестки студент имеет право обратиться к юристу во избежание неправомерного призыва.

Как студенту оформить отсрочку

Студент должен обратиться в ТЦК со справкой об обучении. Оформленная отсрочка будет внесена в систему "Резерв+".

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко объяснил, кто из студентов имеет право выехать за границу.

Также адвокат объяснил, почему студенты, достигшие 25-летнего возраста , обязаны явиться в ТЦК даже несмотря на имеющуюся отсрочку.