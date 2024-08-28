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Мобілізація студентів в магістратурі — коли такого студента можуть забрати в армію

28 серпня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів магістратури 2024 - кого можуть забрати в армію
Студенти магістратури на занятті. Фото: zmist.pl.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо вони навчаються на контрактній формі. Але якщо студент був відрахований і потім відновився у виші, право на відстрочку на нього не розповсюджується.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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В Україні, згідно із чинним законодавством, право на відстрочку мають студенти усіх вітчизняних вишів.

Для цього вони мають відповідати двом головним критеріям — навчатися на денному чи дуальному (змішаному) відділенні, а також не має бути порушений принцип послідовності здобутої освіти.

Усіх інших студентів чекатимуть повістка та мобілізація, бо вони не мають права на відстрочку.

Коли мають право на відстрочку студенти-контрактники

При цьому неважливо, на держзамовленні чи контрактній формі навчається студент. Юрист Сергій Богун, коментуючи питання студента денної контрактної форми магістратури, зазначив — той має право на відстрочку, попри те, що навчається не на держзамовленні.

Адвокат Юрій Айвазян уточнив: "Маєте, якщо до цього не були відраховані з магістратури у минулому".

освіта студенти мобілізація відстрочка військовозобов'язані

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