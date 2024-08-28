Отсрочка для студентов магистратуры 2024 года - кого могут забрать в армию

Студенты магистратуры на занятии. Фото: zmist.pl.ua

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации, даже если они учатся на контрактной форме. Но если студент был отчислен и затем восстановился в вузе, право на отсрочку на него не распространяется.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка для студентов

В Украине, согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют студенты всех отечественных вузов.

Для этого они должны соответствовать двум главным критериям — учиться на дневном или дуальном (смешанном) отделении, а также не должен быть нарушен принцип последовательности полученного образования.

Все остальные студенты будут ждать повестки и мобилизации, потому что они не имеют права на отсрочку.

Когда имеют право на отсрочку студенты-контрактники

При этом неважно, на госзаказе или на контрактной форме учится студент. Юрист Сергей Богун, комментируя вопросы студента дневной контрактной формы магистратуры, отметил — тот имеет право на отсрочку, несмотря на то, что учится не на госзаказе.

Адвокат Юрий Айвазян уточнил: "Имеете, если до этого не были отчислены из магистратуры в прошлом".