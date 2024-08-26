Мобілізація в Україні — коли студенткам-медикам потрібно стати на військовий облік

Посвята в студенти-медики у Полтавському коледжі. Фото: pbmk.poltava.ua

В Україні громадяни жіночої статі, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані ставати на військовий облік. Існують чіткі терміни, коли саме необхідно це зробити.

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Коли студенткам-медикам ставати на військовий облік

Як заявив представник ТЦК та СП, студенти, які здобувають медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні стати на військовий облік після закінчення навчання. Тобто, коли отримають диплом відповідної спеціальності, який підтверджує кваліфікацію та знання студента.

Таким чином, студентам за цими напрямками, які тільки розпочали навчання, все ще здобувають освіту або мають незакінчену вишу освіту, не потрібно ставати на військовий облік.

Студенти-медики на практичному занятті. Фото: freepik.com

Військовий облік осіб з медичною та фармацевтичною освітою

Відповідно до українського законодавства, особи, які здобули вищу освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, чи особи, які працюють у цій сфері, повинні стати на військовий облік.

Проте слід пам'ятати, що в Україні жінки, які стали на військовий облік та є військовозобов'язаними, можуть потрапити на військову службу лише за добровільною згодою, підписавши контракт.

Стати на військовий облік повинні всі жінки, які працюють або здобули освіту за такими спеціальностями:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали в галузі патології;

в галузі патології; професіонали в галузі токсикологія;

професіонали в галузі фармакологія;

професіонали в галузі фізіології;

професіонали в галузі епідеміологія.

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