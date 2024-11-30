Мобілізація в Україні — кого зі студентів заберуть в армію вже з 1 грудня

Студенти на заняттях. Фото: actum.com.ua

З 1 грудня в Україні продовжиться мобілізація студентів, яка, однак, має кілька важливих нюансів. Є категорії студентів, яких не призиватимуть до лав армії.

Про це пише УНІАН.

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Кого зі студентів мобілізують у грудні

У грудні 2024 року призов студентів відбуватиметься за тим самим принципом, що й у листопаді. Зокрема, чоловіки, які вперше отримують вищу освіту та обрали денну чи дуальну форму навчання, мають право на відстрочку від мобілізації.

Однак є й категорії студентів, яких можуть призвати до армії. Це стосується тих, хто навчається заочно або вечірньою формою, отримує другу або третю вищу освіту, а також осіб, які не проходять загальновійськову підготовку. Також мобілізація може стосуватися студентів, які змінюють спеціальність або рівень освіти, наприклад, після отримання диплома вищого навчального закладу бажають вступити до технікуму.

Наразі не розглядається питання про мобілізацію студентів старших за 30 років. Як і в листопаді, чоловіки старші за 30, що отримують першу вищу освіту, не підлягають призову.

Адвокат Тетяна Савченко пояснила, що нині мобілізація проводиться виключно за віковим принципом, і до лав армії не призиватимуть громадян, яким ще не виповнилося 25 років, без їхньої згоди. Крім того, студентам, які мають відповідні документи, що підтверджують здобуття освіти вищого рівня, надається право на відстрочку.

Для отримання відстрочки студенти можуть скористатися додатком "Резерв+", якщо вони мають довідку з QR-кодом, що підтверджує їхнє право на звільнення від мобілізації.

Раніше ми писали, що в Міносвіти повідомили про виявлення та усунення масових спроб зловживання системою вищої освіти з метою ухилення від мобілізації. Декілька десятків тисяч ухилянтів вже відрахували з навчання.

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.