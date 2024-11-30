Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово arrow

Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

30 листопада 2024 18:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мобілізація в Україні — кого зі студентів заберуть в армію вже з 1 грудня
Студенти на заняттях. Фото: actum.com.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

З 1 грудня в Україні продовжиться мобілізація студентів, яка, однак, має кілька важливих нюансів. Є категорії студентів, яких не призиватимуть до лав армії.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Кого зі студентів мобілізують у грудні

У грудні 2024 року призов студентів відбуватиметься за тим самим принципом, що й у листопаді. Зокрема, чоловіки, які вперше отримують вищу освіту та обрали денну чи дуальну форму навчання, мають право на відстрочку від мобілізації.

Однак є й категорії студентів, яких можуть призвати до армії. Це стосується тих, хто навчається заочно або вечірньою формою, отримує другу або третю вищу освіту, а також осіб, які не проходять загальновійськову підготовку. Також мобілізація може стосуватися студентів, які змінюють спеціальність або рівень освіти, наприклад, після отримання диплома вищого навчального закладу бажають вступити до технікуму.

Наразі не розглядається питання про мобілізацію студентів старших за 30 років. Як і в листопаді, чоловіки старші за 30, що отримують першу вищу освіту, не підлягають призову.

Адвокат Тетяна Савченко пояснила, що нині мобілізація проводиться виключно за віковим принципом, і до лав армії не призиватимуть громадян, яким ще не виповнилося 25 років, без їхньої згоди. Крім того, студентам, які мають відповідні документи, що підтверджують здобуття освіти вищого рівня, надається право на відстрочку.

Для отримання відстрочки студенти можуть скористатися додатком "Резерв+", якщо вони мають довідку з QR-кодом, що підтверджує їхнє право на звільнення від мобілізації.

Раніше ми писали, що в Міносвіти повідомили про виявлення та усунення масових спроб зловживання системою вищої освіти з метою ухилення від мобілізації. Декілька десятків тисяч ухилянтів вже відрахували з навчання

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

студенти армія мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

17:39 Лубінець показав щемливе відео повернення дітей, викрадених РФ

17:39 Погода у перший день зими — в Укргідрометцентрі дали прогноз

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

17:39 Лубінець показав щемливе відео повернення дітей, викрадених РФ

17:39 Погода у перший день зими — в Укргідрометцентрі дали прогноз

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК