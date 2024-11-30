Мобилизация в Украине — кого из студентов заберут в армию уже с 1 декабря

Студенты на занятиях. Фото: actum.com.ua

С 1 декабря в Украине продолжится мобилизация студентов, которая, однако, имеет несколько важных нюансов. Есть категории студентов, которых не будут призывать в ряды армии.

Об этом пишет УНИАН.

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Кого из студентов мобилизуют в декабре

В декабре 2024 года призыв студентов будет проходить по тому же принципу, что и в ноябре. В частности, мужчины, впервые получающие высшее образование и избравшие дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Однако есть и категории студентов, которые могут быть призваны в армию. Это касается тех, кто учится заочно или на вечерней форме, получает второе или третье высшее образование, а также лиц, не проходящих общевойсковую подготовку. Также мобилизация может относиться к студентам, которые меняют специальность или уровень образования, например, после получения диплома высшего учебного заведения желают поступить в техникум.

Пока не рассматривается вопрос о мобилизации студентов старше 30 лет. Как и в ноябре, мужчины старше 30, получающие первое высшее образование, не подлежат призыву.

Адвокат Татьяна Савченко говорит, что мобилизация проводится исключительно по возрастному принципу, и в ряды армии не будут призывать граждан, которым еще не исполнилось 25 лет, без их согласия. Кроме того, студентам, имеющим соответствующие документы, подтверждающие образование высшего уровня, предоставляется право на отсрочку.

Для получения отсрочки студенты могут воспользоваться приложением "Резерв+", если у них есть справка с QR-кодом, что подтверждает их право на освобождение от мобилизации.

Ранее мы писали, что в Минобразования сообщили об обнаружении и устранении массовых попыток злоупотребления системой высшего образования с целью уклонения от мобилизации. Несколько десятков тысяч уклонистов уже отчислили из учебы.

Напомним, представитель Николаевского ТЦК рассказал о последствиях неприбытия военнообязанного по повестке. Такое нарушение карается штрафом в размере 15-25,5 тысячи гривен, который необходимо оплатить в течение 15 дней.