Мобілізація триває — чи призиватимуть до лав ЗСУ засуджених ухилянтів

ТЦК перевіряють документи у призовників. Фото: facebook.com/DF.Avangard

У Хмельницькій області військовозобов’язаного, який уже має судимість за ухилення від мобілізації, засудили до чотирьох років позбавлення волі. За словами затриманого, він мав хворобливий стан та не був готовий воювати морально.

Про це свідчать дані судового реєстру.

Читайте також:

Чи призиватимуть засуджених ухилянтів до війська

Як стало відомо, чоловіку всередині лютого цього року уже призначили три роки тюрми, які йому замінили на рік і шість місяців іспитового терміну.

З огляду на це, захисники чоловіка апелювали до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", де прописані умови для звільнення з військової служби.

"Натомість суд вважає безпідставними доводи захисників, оскільки вказана норма Закону поширюється на військовослужбовців. Що стосується обвинуваченого, то він не прибув на військову службу, а тому є військовозобов'язаним", — мовиться у повідомленні.

Витяг із судового реєстру. Фото: скриншот

Крім того, зазначається, що затриманий не підлягадає виключення з військового обліку, оскільки правопорушення не є тяжким або особливо тяжким злочином.

Як пояснив на суді представник військкомату, що у них навіть є чоловік, засуджений за ухилення від мобілізації, який наразі несе військову службу.

"Окремо у суді було доведено, що обвинувачений, бувши засудженим, двічі відмовився від отримання повісток для відбуття на навчальні збори та проходження військової служби. Причина – на момент вручення повісток обвинувачений мав хворобливий стан і не готовий морально воювати", — йдеться в повідомленні.

Додамо, воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжили до 14 лютого 2024 року. Тож у Раді планують ухвалити зміни правил призову, війсьової служби та звільнення під час воєнного стану.