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Мобилизация продолжается — будут ли призывать в ряды ВСУ осужденных уклонистов

7 декабря 2023 04:04
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация продолжается — будут ли призывать в ряды ВСУ осужденных уклонистов
ТЦК проверяют документы у призывников. Фото: facebook.com/DF.Avangard
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Хмельницкой области военнообязанного, уже имеющего судимость за уклонение от мобилизации, приговорили к четырем годам лишения свободы. По словам задержанного, у него было болезненное состояние и не было готово воевать морально.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

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Как стало известно, мужчине в середине февраля этого года уже назначили три года тюрьмы, которые ему заменили на год и шесть месяцев испытательного срока.

В связи с этим защитники мужчины апеллировали к статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", где прописаны условия для увольнения с военной службы.

"Вместо этого суд считает безосновательными доводы защитников, поскольку указанная норма Закона распространяется на военнослужащих. Что касается обвиняемого, то он не прибыл на военную службу, а потому военнообязан", — говорится в сообщении.

Осужденные уклоняющие должны воевать – решение суда фото 1
Выписка из судебного реестра. Фото: скриншот

Кроме того, отмечается, что задержанный не подлежит исключению из военного учета, поскольку правонарушение не является тяжким или особо тяжким преступлением.

Как пояснил на суде представитель военкомата, что у них даже есть мужчина, осужденный за уклонение от мобилизации, несущий военную службу.

"Отдельно в суде было доказано, что обвиняемый, будучи осужденным, дважды отказался от получения повесток для отбытия на учебное собрание и прохождение военной службы. Причина - на момент вручения повесток обвиняемый имел болезненное состояние и не готов морально воевать", — говорится в сообщении.

Добавим, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. Поэтому в Раде планируют принять изменения правил призыва, военной службы и увольнения во время военного положения.

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