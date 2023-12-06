В Украине продолжают мобилизовать призывников на войну против российского агрессора. Несмотря на это, в стране растет проблема с уклонителями - что известно

Украинские пограничники охотятся на уклонистов. Фото: ГНСУ

В Украине продолжают мобилизовать призывников на войну против российского агрессора. Несмотря на это, в стране растет проблема с уклонистами.

О том кто и как их разыскивает рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо в комментарии NV.

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По словам Фитьо, в Украине фиксируют немало случаев, когда люди вообще не становились на военный учет. Поэтому работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства.

Он продолжает, что в Украине вопросом уклонистов занимаются правоохранительные органы, поскольку за игнорирование повесток действие административная ответственность.

Впоследствии полученные данные пережают в полицию, которая в свою очередь осуществляет поисковые мероприятия с представителями ТЦК и органов местного самоуправления.

Как ответственность угрожает уклонистам

В Украине за нарушение военного учета действует штраф. Об этом говорится в статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

"Уклонение от военного учета наступает тогда, когда военнообязанный, который должен состоять на учете, получил предупреждение от руководителя ТЦК, в том числе и устное, но не встал на учет. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Тем временем, Верховная Рада Украины готовит законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе. Он предусматривает новые нормы вручения повесток, отсрочки военной службы и прав военнообязанных украинцев.