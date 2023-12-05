Мобілізація в Україні — як ТЦК боротимуться зі зловживанням бронювання

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

На фоні загальної мобілізації, що триває вже майже два роки, не рідко виникають питання щодо добровільного призову до лав ЗСУ. Певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків продовжує шукати різні способи для того, щоб уникнути військової служби. Саме тому ТЦК боротимуться з тими, хто зловживає бронюванням або відстрочкою від мобілізації.

Деталі розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Ми-Україна". Він також поділився новою стратегією, яка має сприяти збільшенню кількості мобілізованих чоловіків.

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Так, за його словами, наразі в країні існують категорії військовозобов'язаних, які мають повне право на відстрочку від військової служби. Проте, деякі групи громадян надмірно користуватися цими пільгами. Зокрема деякі роботодавці та освітні установи зловживають своїм правом виготовлення броні для працівників та студентів.

"Важливо, щоб розширений був спектр оцих здобувачів третьої-десятої освіти. Бо це реальне зловживання. Цим зловживають виші дотепер, які проводять добори, набори на бозна-які факультети", — сказав Тимочко, зазначивши, що розглядає цю ситуацію як форму "законної" корупції.

Також він додав, що дуже зловживають правом надання броні працівникам торгово-розважальні центри.

"Кажу з досвіду, яким зі мною діляться ТЦК, коли вони приходять у торговий центр великий, а там на посаду вантажника, яка під "бронею", 4-5 людей, по 0,25 ставки. Це зловживання. Скільки людей захочуть на 0,25 ставки. У них що зміна вантажників? Ні, немає, звичайно ж", — розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Саме тому, за його словами, зловживання під час мобілізації можна подолати уніфікованою системою призову. Для цього слід повністю заповнити єдиний реєстр військовозобов'язаних.

Також Тимочко пропонує використовувати реєстр виборців для ефективної мобілізації. Він вважає, що цей реєстр, який містить інформацію про голосування громадян, є найбільш заповненим та передає найбільш правдиву інформацію. Такий підхід, за його словами, може бути більш об'єктивним та розкривати реальний стан зобов'язань громадян перед державою.

"Я розумію, що хтось почне кричати, що це обмежить людей до виборів. Ні, зараз нам потрібно думати не про вибори, а про захист України та перемогу. А про інші нюанси — де і кому дискомфортно — можна буде говорити потім", — наголосив він.

Раніше ми повідомляли, що двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку.

Нагадаємо, ми писали, хто з українських громадян ризикує втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми розповідали, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.