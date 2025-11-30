Відео
Головна Мобілізація Мобілізація у грудні — кого з чоловіків не призовуть

Мобілізація у грудні — кого з чоловіків не призовуть

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:30
Кого у грудні 2025 року не призовуть до війська
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають призову. Йдеться про чоловіків, які мають відстрочку, бронювання або важкі захворювання.

Про це йдеться в законі №3543.

Читайте також:

Хто не потрапить на фронт у грудні 

Серед звільнених від призову студенти, які навчаються у виші вперше й на денній формі, юнаки віком до 25 років, які раніше не проходили військову підготовку, чоловіки старше 60 років, нардепи, судді та дипломати.

Також не підлягають мобілізації: 

  • батькі трьох і більше дітей;
  • опікуни дитини-сироти;
  • самотні батьки;
  • батьки неповнолітніх з інвалідністю;
  • батьки повнолітньої дитини, яка має першу або другу групу інвалідності;
  • працівники критичної інфраструктури, які мають бронювання;
  • люди, які є постійними опікунами близьких з інвалідністю або важкими захворювання;
  • опікуни недієдатних родичів;
  • люди з інвалідністю;
  • чоловіки, жінки яких мають першу або другу групу інвалідності;
  • чоловіки жінок із третьої групою інвалідності через онкологію або ампутацію;
  • чоловіки жінок-військовослужбовиць;
  • непридатні до служби;
  • громадяни, чиї близькі зникли або загинули внаслідок військових дій.

Нагадаємо, експівзахисника "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша мобілізували. Спортсмен не мав ані відстрочки, ані бронювання. 

Також ми повідомляли, що тих, хто має дерматологічні захворювання, можуть визнати непридатними або обмежено придатними до служби. Зокрема, йдеться про людей із псоріатичною еритродермією.

військовий призов мобілізація відстрочка військовозобов'язані військовослужбовці фронт
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
