Які хвороби шкіри дають відстрочку або непридатність під час мобілізації

Медичне обстеження. Фото ілюстративне: УНІАН

Деякі дерматологічні захворювання можуть стати підставою для непридатності або обмеженої придатності до військової служби. Перелік хвороб, що впливають на рішення військово-лікарської комісії, визначений у відповідних розділах Розкладу хвороб та застосовується під час мобілізації.

Цей перелік вказаний у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України наказу від Міноборони України №402.

Реклама

Читайте також:

Які хвороби шкіри є підставою для непридатності до мобілізації

Ключовою нормою є те, що до категорії "непридатних до військової служби" належать лише кілька тяжких патологій.

Йдеться про дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкіри, різні форми пухирчатки та герпетиформний дерматит. Саме ці стани є підставою для повного виключення з військового обліку.

До переліку хвороб, які повністю виключають можливість проходження служби, належать також поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз та універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія). За таких форм перебіг хвороби є значно ускладненим, охоплює великі ділянки тіла та часто супроводжується системними проявами.

Усі інші дерматологічні захворювання розглядаються як такі, що роблять особу непридатною у мирний час, але тимчасово непридатною у період воєнного стану.

Які хвороби шкіри дозволяють служити в тилу та ТЦК

Окрема категорія — особи, яких визнають придатними лише для служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістичних та комунікаційних структурах.

Сюди належать військовозобов’язані з поширеним псоріазом у менш важких формах, часто рецидивуючими видами обмеженої та поширеної екземи, дифузним нейродермітом з обмеженою ліхеніфікацією, дискоїдним червоним вовчаком, фотодерматитами, вульгарним іхтіозом та рецидивуючою багатоформною еритемою.

За цих станів можливість служби не виключається, але потребує обмеження за видом підрозділу та фізичними навантаженнями.

Які хвороби шкіри не є підставою для зняття з обліку

До категорії повністю придатних до військової служби зараховують осіб з обмеженими та рідко рецидивуючими формами екземи, псоріазу, нейродерміту, а також із червоним плоским лишаєм.

Такі дерматози зазвичай не дають значних функціональних обмежень і дозволяють проходити службу на загальних засадах.

Окремо визначена велика група станів, які не впливають на придатність. До них належать кропивниця та еритеми, різні форми уражень шкіри та підшкірної клітковини від впливу сонячного чи іншого випромінювання, а також хвороби придатків шкіри: захворювання нігтів, алопеція, зміни кольору волосся, гіпертрихоз, вугрі, розацеа, фолікулярні кісти, ураження потових залоз, вітиліго, себорейний кератоз, чорний акантоз, мозолі, піодермія гангренозна, декубітальні виразки, гранулематозні та атрофічні зміни, васкуліти, обмежені форми гніздового облисіння та обмежена склеродермія.

Навіть себорея, ускладнена абсцедувальними вуграми, а також хронічна кропивниця й рецидивний набряк Квінке не впливають на придатність.

Які проблеми зі шкірою можуть дати тимчасову непридатність

Є також категорія тимчасової непридатності. Її застосовують у випадках гострих або загострених хронічних станів, які потребують лікування.

Це стани після фурункулів і фурункульозу, карбункулів, флегмон, абсцесів, імпетиго, ектими, гострих екзем, дерматитів, пітіріазу рожевого, багатоформної еритеми чи парапсоріазу. Такі випадки потребують відпустки за станом здоров’я та відновлення, після чого комісія проводить повторний огляд.

Також Новини.LIVE писали про те, які хвороби очей є підставою для зняття з військового обліку та чи може депресивний розлад стати причиною для непридатності до служби в ЗСУ.