Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация в декабре — кого из мужчин не призовут

Мобилизация в декабре — кого из мужчин не призовут

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 04:30
Кого в декабре 2025 года не призовут в армию
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат призыву. Речь идет о мужчинах, которые имеют отсрочку, бронирование или тяжелые заболевания.

Об этом говорится в законе №3543.

Реклама
Читайте также:

Кто не попадет на фронт в декабре

Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.

Также не подлежат мобилизации:

  • родители трех и более детей;
  • опекуны ребенка-сироты;
  • одинокие родители;
  • родители несовершеннолетних с инвалидностью;
  • родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;
  • работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;
  • люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;
  • опекуны недееспособных родственников;
  • люди с инвалидностью;
  • мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;
  • мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;
  • мужья женщин-военнослужащих;
  • непригодные к службе;
  • граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.

Напомним, экс-полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша мобилизовали. Спортсмен не имел ни отсрочки, ни бронирования.

Также мы сообщали, что тех, кто имеет дерматологические заболевания, могут признать непригодными или ограниченно пригодными к службе. В частности, речь идет о людях с псориатической эритродермией.

военный призыв мобилизация отсрочка военнообязанные военнослужащие фронт
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации