Кого в декабре 2025 года не призовут в армию

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат призыву. Речь идет о мужчинах, которые имеют отсрочку, бронирование или тяжелые заболевания.

Об этом говорится в законе №3543.

Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.

Также не подлежат мобилизации:

родители трех и более детей;

опекуны ребенка-сироты;

одинокие родители;

родители несовершеннолетних с инвалидностью;

родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;

работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;

люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;

опекуны недееспособных родственников;

люди с инвалидностью;

мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;

мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;

мужья женщин-военнослужащих;

непригодные к службе;

граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.

Напомним, экс-полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша мобилизовали. Спортсмен не имел ни отсрочки, ни бронирования.

Также мы сообщали, что тех, кто имеет дерматологические заболевания, могут признать непригодными или ограниченно пригодными к службе. В частности, речь идет о людях с псориатической эритродермией.