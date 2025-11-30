Кого в декабре 2025 года не призовут в армию

Мобилизация в декабре — кого из мужчин не призовут
В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат призыву. Речь идет о мужчинах, которые имеют отсрочку, бронирование или тяжелые заболевания.
Об этом говорится в законе №3543.
Кто не попадет на фронт в декабре
Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.
Также не подлежат мобилизации:
- родители трех и более детей;
- опекуны ребенка-сироты;
- одинокие родители;
- родители несовершеннолетних с инвалидностью;
- родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;
- работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;
- люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;
- опекуны недееспособных родственников;
- люди с инвалидностью;
- мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;
- мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;
- мужья женщин-военнослужащих;
- непригодные к службе;
- граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.
Напомним, экс-полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша мобилизовали. Спортсмен не имел ни отсрочки, ни бронирования.
Также мы сообщали, что тех, кто имеет дерматологические заболевания, могут признать непригодными или ограниченно пригодными к службе. В частности, речь идет о людях с псориатической эритродермией.
Читайте Новини.LIVE!