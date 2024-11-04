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Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

4 листопада 2024 13:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація у 2024 році - як мобілізуватися у заздалегідь обрану військову частину
Мобілізовані військовослужбовці на навчаннях. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізований військовослужбовець може потрапити після навчального центру до заздалегідь обраного підрозділу. Більше шансів у нього буде тоді, коли цим підрозділом буде бойова бригада.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Синявський.

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З навчального центру — на місце служби

Після того, як військовозобов’язаного громадянина мобілізують, він має потрапити до навчального центру.

У цьому центрі військовозобов’язаний оновить свої військові уміння — чи, якщо він до цього не мав військового досвіду, його навчать базовим навичкам.

Після цього нового військовослужбовця відправлять на місце служби. Юрист Сергій Синявський пояснив, чи можливо після навчального центру потрапити до обраної раніше військової частини.

Як потрапити у заздалегідь обраний підрозділ

За словами Синявського, такий крок є цілком реальним.

"Приносите відношення з частини до навчального центру, напишете рапорт на переведення в ту частину — і, думаю, керівник навчального центру погодить", — упевнений юрист.

Сергій Синявський назвав той момент, який може зіграти на руку військовослужбовцю.

"Шансів більше, звісно, якщо це бойова частина", — підкреслив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які речі мобілізований повинен мати при собі, потрапляючи у навчальний центр.

Також ми повідомляли про зміни у підготовці мобілізованих у жовтні 2024 року.

військовослужбовці мобілізація навчальні центри ЗСУ військові

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