Мобилизация в 2024 году – как мобилизоваться в заранее выбранную воинскую часть

Мобилизированные военнослужащие на учениях. Фото: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Мобилизированный военнослужащий может попасть после учебного центра в заранее выбранное подразделение. Больше шансов у него будет, когда этим подразделением будет боевая бригада.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Синявский.

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Из учебного центра — на место службы

После того как военнообязанного гражданина мобилизуют, он должен попасть в учебный центр.

В этом центре военнообязанный обновит свои военные умения или, если он до этого не имел военного опыта, его научат базовым навыкам.

После этого нового военнослужащего отправят на место службы. Юрист Сергей Синявский объяснил, возможно ли после учебного центра попасть в выбранную ранее воинскую часть.

Как попасть в заранее выбранное подразделение

По словам Синявского, такой шаг вполне реален.

"Приносите отношение из части в учебный центр, напишете рапорт на перевод в ту часть — и, думаю, руководитель учебного центра согласует", — уверен юрист.

Сергей Синявский назвал тот момент, который может сыграть на руку военнослужащему.

"Шансов больше, конечно, если это боевая часть", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы раньше писали о том, какие вещи мобилизованный должен иметь при себе, попадая в учебный центр.

Также мы сообщали об изменениях в подготовке мобилизованных в октябре 2024 года.