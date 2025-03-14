Що буде з мобілізацією під час перемир'я — можливі варіанти

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

В оборонному комітеті Ради розповіли про те, чи зміниться щось у процесі мобілізації у разі перемир’я з РФ. Та чи варто очікувати зменшення темпів призову.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли представники парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський та Ірина Фріз.

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В оборонному комітеті вважають, що перемир’я не має впливати на "мобілізаційні процеси", однак варто ввести чіткі терміни служби під час дії воєнного стану.

Водночас Федір Веніславський каже, що однозначної відповіді наразі немає щодо того, чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я.

"На це питання зараз відповіді дати не можу, тому що це буде залежати від того, які потреби у мобілізації буде формувати Генеральний штаб. Якщо він залишить потреби на нинішньому рівні, то темпи будуть нинішніми. Якщо потреби будуть зменшені, то, відповідно, темпи зменшаться. Якщо потреби збільшаться, то, відповідно, темпи будуть збільшені", — сказав Веніславський.

Водночас щодо можливих темпів мобілізації Ірина Фріз сказала, що Україна має бути готова давати відсіч агресору і перемир’я не повинно впливати на мобілізацію.

"Моя суб’єктивна думка полягає в тому, що ми маємо бути готові давати відсіч агресору. Тому якщо в якийсь осяжній перспективі може відбутись перемир’я, то воно 100% не має впливати на мобілізаційні процеси", — сказала представниця комітету. Також вона наголосила, що необхідно вести чіткі терміни служби.

"Маємо ввести чіткі терміни служби під час дії воєнного стану. Для цього питання мобілізації є вкрай необхідним. Якщо встановлюються відповідні терміни, то є потреба в підготовці мобілізаційного резерву, який буде здатний замінити тих, хто отримав згідно з новим законодавством право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. З моєї точки зору, навряд чи питання має корегуватись в бік зменшення (темпів, — ред.)", — пояснила Ірина Фріз.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був у складі української делегації під час переговорів з представниками США у Джидді, розповів подробиці зустрічі. За його словами, сторони обговорили те, що Україна ніколи не піде на замороження війни.